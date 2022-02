Tronchetti Provera: “Luna Rossa sarà ancora più competitiva” (Di lunedì 31 gennaio 2022) L’edizione 2024 dell’America’s Cup promette scintille e Luna Rossa sta affilando le armi per essere più competitiva che mai. A dirlo è Marco Tronchetti Provera, vicepresidente e amministratore delegato di Pirelli, a “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento. Provera: “Il team Luna Rossa sta lavorando pancia a terra” Il ritorno di Alinghi con Red Bull Racing, e la partecipazione del defender Team New Zealand con Ineos UK, American Magic (manca solo l’ufficialità) che hanno già assicurato che daranno filo da torcere al defender Team New Zealand, non può far altro che mettere sugli attenti il team italiano, che dovrà essere più forte di prima. “Luna Rossa? Tutta la squadra sta lavorando pancia a terra. Max Sirena e ... Leggi su nonsolonautica (Di lunedì 31 gennaio 2022) L’edizione 2024 dell’America’s Cup promette scintille esta affilando le armi per essere piùche mai. A dirlo è Marco, vicepresidente e amministratore delegato di Pirelli, a “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento.: “Il teamsta lavorando pancia a terra” Il ritorno di Alinghi con Red Bull Racing, e la partecipazione del defender Team New Zealand con Ineos UK, American Magic (manca solo l’ufficialità) che hanno già assicurato che daranno filo da torcere al defender Team New Zealand, non può far altro che mettere sugli attenti il team italiano, che dovrà essere più forte di prima. “? Tutta la squadra sta lavorando pancia a terra. Max Sirena e ...

