Scontri a Torino 26 ottobre 2020. Non ci fu devastazione e saccheggio. 21 condanne (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ventuno condanne sono state inflitte questa mattina nel processo con rito abbreviato a Torino per l’assalto ai negozi del centro avvenuti il 26 ottobre 2020 a margine di una manifestazione contro le misure anti Covid del governo. L’accusa di devastazione e saccheggio mossa dalla procura è caduta e per il Gup Alfredo Toppino si è trattato di furti aggravati. Le condanne vanno dai 2 anni e 4 mei ai 3 anni e 8 mesi di reclusione, con alcune posizioni considerate meno gravi. La sera del 26 ottobre 2020 in Piazza Castello si radunarono centinaia di persone per protestare contro le misure anti Covid. Molti giovani e giovanissimi arrivarono dalle periferie e durante degli Scontri con le forze dell’ordine assaltarono i negozi ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ventunosono state inflitte questa mattina nel processo con rito abbreviato aper l’assalto ai negozi del centro avvenuti il 26a margine di una manifestazione contro le misure anti Covid del governo. L’accusa dimossa dalla procura è caduta e per il Gup Alfredo Toppino si è trattato di furti aggravati. Levanno dai 2 anni e 4 mei ai 3 anni e 8 mesi di reclusione, con alcune posizioni considerate meno gravi. La sera del 26in Piazza Castello si radunarono centinaia di persone per protestare contro le misure anti Covid. Molti giovani e giovanissimi arrivarono dalle periferie e durante deglicon le forze dell’ordine assaltarono i negozi ...

Advertising

stanzaselvaggia : A Torino peggio ancora, una ragazza svenuta, altri portati in ospedale. Per settimane si sono permessi cortei no va… - statodelsud : Torino, scontri dopo sgombero dell’Asilo occupato: 10 condanne - Pino__Merola : Torino, scontri dopo sgombero dell’Asilo occupato: 10 condanne - nuovasocieta : Scontri a Torino 26 ottobre 2020. Non ci fu devastazione e saccheggio. 21 condanne - discoradioIT : Anarchici: scontri #Torino, 10 condanne e 25 assoluzioni -