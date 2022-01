Sanità precaria, giovedì assemblea presso l’Asl di tutti i dipendenti (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – E’ stata annunciata dai sindacati per giovedì 3 febbraio ore 10,00 un’assemblea Generale di tutti dipendenti dell’Asl presso la sede sindacale di Via Nizza. L’azienda sanitaria, come spiega un comunicato che annuncia l’iniziativa, ha bloccato i processi di stabilizzazione e quindi la trasformazione dei contratti da tempo determinato ad indeterminato addirittura agli operatori sanitari che hanno raggiunto se non addirittura superato i 36 mesi di lavoro previsti quali requisiti dalle norme di legge. Abbiamo sollecitato l’azienda – dichiarano i Segretari Provinciali della CGIL FP, CISL FP e UIL FPL rispettivamente Antonio Capezzuto, Alfonso Della Porta e Gennaro Falabella – ad attivare e portare a termine le stabilizzazioni attraverso ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – E’ stata annunciata dai sindacati per3 febbraio ore 10,00 un’Generale didella sede sindacale di Via Nizza. L’azienda sanitaria, come spiega un comunicato che annuncia l’iniziativa, ha bloccato i processi di stabilizzazione e quindi la trasformazione dei contratti da tempo determinato ad indeterminato addirittura agli operatori sanitari che hanno raggiunto se non addirittura superato i 36 mesi di lavoro previsti quali requisiti dalle norme di legge. Abbiamo sollecitato l’azienda – dichiarano i Segretari Provinciali della CGIL FP, CISL FP e UIL FPL rispettivamente Antonio Capezzuto, Alfonso Della Porta e Gennaro Falabella – ad attivare e portare a termine le stabilizzazioni attraverso ...

