Rihanna aspetta il primo figlio da A$AP Rocky

(Di lunedì 31 gennaio 2022) La voce circolava già da un po’ di tempo, ma ormai è ufficiale:il suoda. La coppia è stata fotografata a spasso per New York lo scorso fine settimana. I due si tengono mano nella mano sorridenti eha la pancia scoperta. La cantante non ha mai nascosto la sua voglia di maternità e qualche anno fa aveva detto: “Avrò dei bambini, tre o quattro, anche da sola, l’unica cosa che conta è la felicità. E l’unica relazione sana è quella tra un genitore e suo. L’unica cosa di cui un bambino ha bisogno è l’amore“. E poi l’amore è arrivato: lui ènome d’arte di Rakim Athelaston Mayers: “È nel mio destino, assolutamente, penso che sarei un padre incredibile“, ...

Advertising

alessiamaselli_ : RT @bizzleargy: Un'altra prova che conferma che noi stiamo realmente invecchiando più velocemente di quanto sembri. RIHANNA ASPETTA IL SUO… - Diregiovani : Rihanna aspetta un bambino! La popstar è incinta del suo primo figlio con A$AP Rocky. ???? #Rihanna #asaprocky… - _everglowx : MA QUINDI RIHANNA ASPETTA UN FIGLIO - 7_oser : Secondo me Rihanna aspetta una figlia, me lo sento - rockolpoprock : Rihanna diventa mamma -

Ultime Notizie dalla rete : Rihanna aspetta

La cantanteha mostrato per la prima volta il suo pancione, annunciando al mondo la sua prima gravidanza. Ecco le foto., la popstar acclamata in tutto il mondo,il suo primo bebè, come annuncia con una foto ufficiale che mostra il suo bel pancione. La cantante e creatrice del marchio fashion 'Diamonds',...Le voci si rincorrevano già da qualche mese, ma adesso la notizia è ufficiale:è incinta . La cantante, 33 anni,il suo primo figlio con A$AP Rocky e mostra orgogliosamente il pancione nudo sotto ad un cappotto aperto, senza camicia, mentre cammina con il ...La cantante è in dolce attesa, il padre del nascituro è il rapper ASAP Rocky Si è fatta fotografare nel freddo di New York con il pancione in vista Non si tratta di un pettegolezzo, ma di una realtà o ...La cantante Rihanna è incinta! Non si tratta solo di un pettegolezzo o di un gossip, ma di un fatto ormai conclamato. La diva della musica americana non lo ha annunciato con qualche comunicato stampa ...