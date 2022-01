Ramsey verso i Rangers: la Juventus si accolla parte dello stipendio? (Di lunedì 31 gennaio 2022) Le ultime sul futuro del gallese Ramsey si avvicina sempre di più ai Rangers. La Juve sta per definire la cessione del gallese nell’ultimo giorno di mercato. La trattativa prosegue e Ramsey potrebbe trasferirsi con la formula del prestito. parte dello stipendio sarebbe pagato dalla Juve proprio per favorire la cessione del giocatore che non rientra più nei piani di Allegri. Sono attese novità. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Le ultime sul futuro del gallesesi avvicina sempre di più ai. La Juve sta per definire la cessione del gallese nell’ultimo giorno di mercato. La trattativa prosegue epotrebbe trasferirsi con la formula del prestito.sarebbe pagato dalla Juve proprio per favorire la cessione del giocatore che non rientra più nei piani di Allegri. Sono attese novità. L'articolo proviene da Calcio News 24.

