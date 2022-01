Rafa Nadal | È la vittoria più inaspettata della mia carriera

(Di lunedì 31 gennaio 2022) "È stata una delle partite più emozionantimia: un mese e mezzo fa non sapevo se sarei tornato a giocare e adesso sono qui, con questa coppa. Non sapete quanto ho lottato per essere qui"...

Così un emozionato, dopo la vittoria agli Australian Open. E' il 21esimo Slam della sua carriera in singolare. E' il più titolato di sempre nei major, staccati Federer e Djokovic. In una ...nella storia del tennis fa impazzire il mondo, tra elogi e applausi da spellarsi le mani. Dai Reali di Spagna al premier Sanchez, dai rivali - amici Federer e Djokovic, passando per tutta ...Melbourne (Australia), 31 gen. (askanews) - 'È stata una delle partite più emozionanti della mia carriera: un mese e mezzo fa non sapevo se ...La clamorosa rimonta di ieri nella finale dell'Australian Open contro Medvedev è entrata nella storia del tennis e rappresenta forse il momento più incredibile della ...