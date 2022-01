"Ora il partito repubblicano". Il piano di Salvini (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il leader della Lega replica alla Meloni e rilancia l'idea di un contenitore del centrodestra ispirato al partito repubblicano statunitense: "Solo così potremo agire in modo incisivo" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il leader della Lega replica alla Meloni e rilancia l'idea di un contenitore del centrodestra ispirato alstatunitense: "Solo così potremo agire in modo incisivo"

Advertising

i86alex : rega sono in mega ritardo tra un quarto d’ora devo stare a scuola e il bus ancora non è partito - MediasetTgcom24 : Salvini: ora partito repubblicano con il centrodestra in maggioranza #presidentedellarepubblica #italia #lega… - MPC307 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Opposizione controllata! Stati attenti alle prossime elezioni!! Non vi fidate!! Que… - andreascan76 : @ladyonorato Francesca un commento sui suoi ex colleghi di partito che ora cercano di fare anche la morale (Borghi)… - Boudicag222 : RT @VoxClamantis5: @flayawa non credo sarà un mio problema, mi toglieranno il diritto di voto molto prima ??però il primopemio lo darei a q… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora partito Elezioni Portogallo, per socialisti di Costa maggioranza assoluta Un risultato a sopresa per il partito di centrosinistra, che nei sondaggi aveva perso consensi, ma che ora permette a Costa di rigovernare con un mandato forte. Forte l'affluenza al voto. ''...

In Portogallo i socialisti di Costa hanno ottenuto la maggioranza assoluta Ottiene la maggioranza assoluta - Partito Socialdemocratico (PSD): 76 deputati, nel 2019 aveva 79 ... 8 deputati., nel 2019 aveva un solo deputato e ora è la quarta forza - Bloco de Esquerda (BE): 5 ...

"Ora il partito repubblicano". Il piano di Salvini il Giornale Fede vola in pista e a Pechino. E ora può sognare in grande Lei, del resto, da queste parti in Baviera serba alcuni dei ricordi più belli di ... perché è tutta tattica e senza prove». Ora è tempo di Pechino, con una notizia: la coppetta di superG, arriverà ...

Tennis: Matteo Berrettini secondo miglior giocatore italiano dell’Era Open, ma ora si deve vincere… Un giorno da ricordare per il tennis italiano e Matteo Berrettini. Il romano, semifinalista agli Australian Open 2022, a partire da questo lunedì 31 gennaio si è issato alla posizione n.6 del ranking ...

Un risultato a sopresa per ildi centrosinistra, che nei sondaggi aveva perso consensi, ma chepermette a Costa di rigovernare con un mandato forte. Forte l'affluenza al voto. ''...Ottiene la maggioranza assoluta -Socialdemocratico (PSD): 76 deputati, nel 2019 aveva 79 ... 8 deputati., nel 2019 aveva un solo deputato eè la quarta forza - Bloco de Esquerda (BE): 5 ...Lei, del resto, da queste parti in Baviera serba alcuni dei ricordi più belli di ... perché è tutta tattica e senza prove». Ora è tempo di Pechino, con una notizia: la coppetta di superG, arriverà ...Un giorno da ricordare per il tennis italiano e Matteo Berrettini. Il romano, semifinalista agli Australian Open 2022, a partire da questo lunedì 31 gennaio si è issato alla posizione n.6 del ranking ...