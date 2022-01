Lucca-Sassuolo, ancora distanza col Pisa. E Defrel… (Di lunedì 31 gennaio 2022) Lucca Sassuolo, ancora distanza col Pisa. E Defrel… Le ultime sull’intreccio di mercato che coinvolge anche la Sampdoria Il Sassuolo continua a trattare con il Pisa per Lorenzo Lucca. È in corso un summit tra le due società per definire cifre e dettagli dell’operazione, c’è però ancora distanza tra le parti. L’acquisto di Lucca da parte del Sassuolo potrebbe così liberare Gregoire Defrel verso la Sampdoria. Al momento, l’avvocato Antonio Romei si trova nelle sede del club neroverde. Due i nodi: l’ingaggio di 1,8 milioni di euro netti a stagione e la formula del trasferimento, con il Sassuolo che non accetta né il prestito secco né il diritto di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 31 gennaio 2022)col. ELe ultime sull’intreccio di mercato che coinvolge anche la Sampdoria Ilcontinua a trattare con ilper Lorenzo. È in corso un summit tra le due società per definire cifre e dettagli dell’operazione, c’è peròtra le parti. L’acquisto dida parte delpotrebbe così liberare Gregoire Defrel verso la Sampdoria. Al momento, l’avvocato Antonio Romei si trova nelle sede del club neroverde. Due i nodi: l’ingaggio di 1,8 milioni di euro netti a stagione e la formula del trasferimento, con ilche non accetta né il prestito secco né il diritto di ...

