Leonardo | accordo con Aeroporti di Roma | insieme per lo sviluppo degli “smart hub”

Leggi su 2anews

(Di lunedì 31 gennaio 2022)e ADRper lohub”: al via partnership per sviluppare progetti congiunti negli ambiti cyber security, sorveglianza, monitoraggio, comunicazione e supporto alla decisione per le infrastrutture critiche e mobilità aerea urbana.dihanno siglato una partnership volta allodi iniziative congiunte al fine di favorire