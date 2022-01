“La nonna e la Regina sono la stessa persona?”: che sorpresa per la nipote preferita (Di lunedì 31 gennaio 2022) La Regina Elisabetta II ha un totale di otto nipoti e questi sono abituati a chiamarla, come è normale che sia, nonna e lei risponde ovviamente quando viene chiamata da loro ‘nonna’. Eppure, una delle sue nipoti, non si era resa conto che la nonna e la Regina fossero la stessa persona. La Regina in una foto di famiglia con Louise Windsor, all’epoca pressoché neonata (Louise è nata nel 2003)Leggi anche -> Il fantasma che spaventa i reali è pronto a tornare: la Regina Elisabetta II prossima “vittima” Potrebbe sembrare assurdo, ma Louise Windsor non aveva idea che sua nonna fosse anche la Regina. A confermare questo curioso retroscena è stata la madre di Louise, ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 31 gennaio 2022) LaElisabetta II ha un totale di otto nipoti e questiabituati a chiamarla, come è normale che sia,e lei risponde ovviamente quando viene chiamata da loro ‘’. Eppure, una delle sue nipoti, non si era resa conto che lae lafossero la. Lain una foto di famiglia con Louise Windsor, all’epoca pressoché neonata (Louise è nata nel 2003)Leggi anche -> Il fantasma che spaventa i reali è pronto a tornare: laElisabetta II prossima “vittima” Potrebbe sembrare assurdo, ma Louise Windsor non aveva idea che suafosse anche la. A confermare questo curioso retroscena è stata la madre di Louise, ...

