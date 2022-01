Jacques Dutronc en pleine forme | son fils | Thomas | poste une photo du chanteur

Leggi su cityroma

(Di lunedì 31 gennaio 2022) À 79 ans et après une pause de cinq ans,est prêt pour son come-back. Leva en effet débuter une tournée aux côtés de son. Et pour fêter l’événement,a publié unesur son compte Instagram sur laquelle on peut apercevoir son père qui a l’air en. Sur le cliché, les deux hommes sont entourés de leurs musiciens., lui, pose comme à son habitude avec un cigare à la main et des lunettes de soleil, vêtu d’une veste kaki et d’une grosse écharpe noire. Père etseront à l’affiche de la tournéequi débutera en avril prochain, et devrait durer jusqu’en février 2023. C’est la ...