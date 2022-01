Inter Milan | le strategia di Inzaghi | una “gabbia” per bloccare Leao

(Di lunedì 31 gennaio 2022) L’allenatore dell’lavora in vista del derby contro ile studia un modo perLa difesa dell’è una certezza: con soli due reti subite nelle ultime 9 giornate di campionato Simonepuò ben dire di aver trovato un equilibrio assolutamente invidiabile. Sabato prossimo però è di scena la Stracittadina, e il tecnico è alle prese con le contromosse tattiche per arginare il rossonero ritenuto l’obiettivo pubblico numero uno: Rafael. Come riporta La Gazzetta dello Sport,studia una minia tre in base ai movimenti del portoghese: centralmente ci pensa Skriniar, sesi allarga a sinistra ripiegherà Dumfries, mentre se dovesse allargarsi ...

