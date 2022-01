Il vento del Nord Est gela il Capitano: “Troppi errori, ora ascolti i territori” (Di martedì 1 febbraio 2022) In Veneto cresce il malcontento come mai prima: nelle chat dei militanti processo al segretario. Oggi il consiglio federale Leggi su lastampa (Di martedì 1 febbraio 2022) In Veneto cresce il malcontento come mai prima: nelle chat dei militanti processo al segretario. Oggi il consiglio federale

Advertising

pierofassino : In #Portogallo non si arresta il vento delle riforme e del progresso. Il successo di @antoniocostaps conferma che l… - LaStampa : Il vento del Nord Est gela il Capitano: “Troppi errori, ora ascolti i territori” - CanaveseNews : Il forte vento alimenta un vasto incendio in Piemonte. Brucia mezzo Canavese. Vigili del fuoco al lavoro - PERMALIN… - sonfattacosi : @itsupendi Decisamente. Ha personalità solo davanti al lavandino e a seguire il vento delle preferenze del pubblico. - itauk1 : @Fabio_A88 A D O R O!!!!! Soleil e Sophie sono la reincarnazione del disagio… a criticare Delia quando una s e trom… -