Il divorzio non ferma lo stalker che aggredisce l'ex moglie: scatta il divieto di avvicinamento per un 60ennne (Di lunedì 31 gennaio 2022) ANCONA - Non si rassegna al divorzio : divieto di avvicinamento per un 60enne anconetano alla ex moglie, alla sua abitazione e a tutti i luoghi da lei frequentati, misura aggravata dal divieto di ...

