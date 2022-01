Fratelli d’Italia sorpassa la Lega, Pd primo partito 21,2% (Di lunedì 31 gennaio 2022) Fratelli d'Italia (18,5%) sorpassa la Lega (17,2%). Il Pd resta primo partito (21,2%), ma cede oltre un punto alle liste minori del centro sinistra (SI arriva al 2,1%). A seguire il M5s con il 15,1% e Forza Italia 8,6%, anche Italia viva sale dal 1,6 di dicembre al 2,3%. E' quanto emerge dall'ultimo sondaggio dell'Istituto Ixè sulle intenzioni di voto. Cresce anche il potenziale di una lista No-Vax: 7,8% dei consensi, principalmente provenienti dal centro destra e dall'astensione. Leggera flessione per il Governo Draghi: 63% di fiducia, a dicembre era al 65%. Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 31 gennaio 2022)d'Italia (18,5%)la(17,2%). Il Pd resta(21,2%), ma cede oltre un punto alle liste minori del centro sinistra (SI arriva al 2,1%). A seguire il M5s con il 15,1% e Forza Italia 8,6%, anche Italia viva sale dal 1,6 di dicembre al 2,3%. E' quanto emerge dall'ultimo sondaggio dell'Istituto Ixè sulle intenzioni di voto. Cresce anche il potenziale di una lista No-Vax: 7,8% dei consensi, principalmente provenienti dal centro destra e dall'astensione. Leggera flessione per il Governo Draghi: 63% di fiducia, a dicembre era al 65%.

Advertising

SkyTG24 : Con l'ottava votazione in #Quirinale è stato riconfermato un secondo mandato per Sergio #Mattarella, l'attuale Pres… - DSantanche : Sono amareggiata e un po’ schifata per come i partiti hanno barattato 7 mesi in più di legislatura (leggasi poltron… - FrancescoLollo1 : Solo Fratelli d'Italia ha dimostrato coerenza. - Soul_Sword_Koto : @malo_servizio Guarda anche io mi sono limitato all'osservazione del culo, tanto mi basta. Mi pare sia una di For… - SF_RL_Featuring : RT @ilpresidenthe: Ok raga, da quello che ho capito dunque Fratelli d' Italia è letteralmente il partito dei tridosati che apprezzano le bo… -