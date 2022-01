Esenzione IMU, cosa succede se i coniugi vivono in due case diverse (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il Ministero dell’Economia ha approvato importanti cambiamenti in termini di Esenzione Imu. Una recente riforma ha, infatti, cambiato le regole relative al pagamento dell’Imposta municipale unica sull’abitazione principale per i coniugi che vivono in due case di proprietà differenti per motivi di lavoro. Esenzione IMU, va scelta la dimora principale In particolare, si è intervenuto per stabilire in che termini e quante volte sia possibile usufruire dell’Esenzione di imposta sulla cosiddetta “abitazione principale”. Secondo quanto stabilito i coniugi che, per motivi di lavoro, dimorano abitualmente in due proprietà diverse possono decidere, a propria discrezione, su quale delle due richiedere l’Esenzione dell’imposta. Il tira e molla ... Leggi su panorama (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il Ministero dell’Economia ha approvato importanti cambiamenti in termini diImu. Una recente riforma ha, infatti, cambiato le regole relative al pagamento dell’Imposta municipale unica sull’abitazione principale per ichein duedi proprietà differenti per motivi di lavoro.IMU, va scelta la dimora principale In particolare, si è intervenuto per stabilire in che termini e quante volte sia possibile usufruire dell’di imposta sulla cosiddetta “abitazione principale”. Secondo quanto stabilito iche, per motivi di lavoro, dimorano abitualmente in due proprietàpossono decidere, a propria discrezione, su quale delle due richiedere l’dell’imposta. Il tira e molla ...

