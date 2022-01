Classifica WTA: Giorgi sempre leader azzurra (n.30), Paolini e Bronzetti da "best" (Di lunedì 31 gennaio 2022) Dopo la conclusione degli degli Australian Open ci sono alcune variazioni di rilievo per le azzurre nel ranking pubblicato stamane. Camila si conferma la prima italiana e guadagna tre posti risalendo al n.30, "best ranking" invece per Jasmine, per la prima volta top 50 (n.49) mentre Trevisan rientra in top 100 (n.93). Ennesimo primato personale per Lucia (n.116) Leggi su federtennis (Di lunedì 31 gennaio 2022) Dopo la conclusione degli degli Australian Open ci sono alcune variazioni di rilievo per le azzurre nel ranking pubblicato stamane. Camila si conferma la prima italiana e guadagna tre posti risalendo al n.30, "best ranking" invece per Jasmine, per la prima volta top 50 (n.49) mentre Trevisan rientra in top 100 (n.93). Ennesimo primato personale per Lucia (n.116)

