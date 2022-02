Blocco carta Postepay: numero verde e procedura (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il Blocco della carta Postepay è un’operazione necessaria da svolgere in caso di furto, smarrimento oppure clonazione. Le situazioni che possono portare a tale decisione, quindi, sono molteplici. Qualsiasi sia l’evento che ti è accaduto, ti consiglio comunque di agire con tempestività in modo da evitare eventuali perdite di denaro. Perché bloccare carta Postepay? Nonostante la Postepay sia una carta di credito prepagata (il suo credito, quindi, dipende esclusivamente da versamenti effettuati appositamente), averne la titolarità richiede una certa responsabilità. Non appena ti accorgi che ti sia stata rubata o clonata, è opportuno bloccarla. In questo modo sarai tutelata da eventuali spese che possono essere fatte da altre persone da quel momento in poi. ... Leggi su mammashoponline (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ildellaè un’operazione necessaria da svolgere in caso di furto, smarrimento oppure clonazione. Le situazioni che possono portare a tale decisione, quindi, sono molteplici. Qualsiasi sia l’evento che ti è accaduto, ti consiglio comunque di agire con tempestività in modo da evitare eventuali perdite di denaro. Perché bloccare? Nonostante lasia unadi credito prepagata (il suo credito, quindi, dipende esclusivamente da versamenti effettuati appositamente), averne la titolarità richiede una certa responsabilità. Non appena ti accorgi che ti sia stata rubata o clonata, è opportuno bloccarla. In questo modo sarai tutelata da eventuali spese che possono essere fatte da altre persone da quel momento in poi. ...

