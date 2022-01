Biancaneve, Rachel Zegler commenta le reazioni negative alla notizia del casting (Di lunedì 31 gennaio 2022) Rachel Zegler interpreterà Biancaneve nel nuovo film live-action della Disney e l'attrice ha commentato le reazioni negative all'annuncio della sua partecipazione al progetto. Rachel Zegler sarà la protagonista della nuova versione di Biancaneve realizzata da Disney e l'attrice, recentemente star di West Side Story, ha commentato le critiche rivolte al progetto. Nel cast del film live-action ci sarà anche Gal Gadot nel ruolo della matrigna della principessa, ovvero la strega cattiva, e la sceneggiatura sembra verrà firmata da Greta Gerwig. Durante una conversazione con Andrew Garfield organizzata da Variety, Rachel Zegler ha ora parlato di come ha affrontato le reazioni ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 31 gennaio 2022)interpreterànel nuovo film live-action della Disney e l'attrice hato leall'annuncio della sua partecipazione al progetto.sarà la protagonista della nuova versione direalizzata da Disney e l'attrice, recentemente star di West Side Story, hato le critiche rivolte al progetto. Nel cast del film live-action ci sarà anche Gal Gadot nel ruolo della matrigna della principessa, ovvero la strega cattiva, e la sceneggiatura sembra verrà firmata da Greta Gerwig. Durante una conversazione con Andrew Garfield organizzata da Variety,ha ora parlato di come ha affrontato le...

