“Addio mia guerriera”. Fedez, grave lutto in famiglia: l’annuncio sui social (Di lunedì 31 gennaio 2022) Giornata terribile per il rapper Fedez, che è stato costretto a dire Addio ad una persona molto importante per la sua famiglia. Un dolore indicibile quello provato dal marito di Chiara Ferragni, che ha dedicato due storie Instagram sul suo profilo a questa parente che ormai non c’è più. Ha raccontato che la donna ha combattuto con grande forza per cercare di restare in vita, ma purtroppo il coronavirus ha sferrato il colpo mortale e lui stesso aveva ormai capito che c’era davvero poco da fare per lei. Si sta parlando in questi giorni anche di una possibile crisi sentimentale tra Fedez e l’imprenditrice digitale. Nelle scorse ore ‘TPI’ ha riferito: “Qualcuno avverta Chiara Ferragni e suo marito Fedez che nella Milano bene si vocifera di una pesante maretta che starebbe compromettendo il loro ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022) Giornata terribile per il rapper, che è stato costretto a diread una persona molto importante per la sua. Un dolore indicibile quello provato dal marito di Chiara Ferragni, che ha dedicato due storie Instagram sul suo profilo a questa parente che ormai non c’è più. Ha raccontato che la donna ha combattuto con grande forza per cercare di restare in vita, ma purtroppo il coronavirus ha sferrato il colpo mortale e lui stesso aveva ormai capito che c’era davvero poco da fare per lei. Si sta parlando in questi giorni anche di una possibile crisi sentimentale trae l’imprenditrice digitale. Nelle scorse ore ‘TPI’ ha riferito: “Qualcuno avverta Chiara Ferragni e suo maritoche nella Milano bene si vocifera di una pesante maretta che starebbe compromettendo il loro ...

