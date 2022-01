Ultime Notizie Roma del 30-01-2022 ore 10:10 (Di domenica 30 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale ora una buona domenica dalla stazione da parte di Francesco Vitale in studio al superamento della soglia dei 500 voti necessari per raggiungere il quorum L’assemblea dei grandi elettori ha tributato un lungo applauso ha Sergio Mattarella che viene rieletto Presidente della Repubblica l’ottavo scrutinio al termine dello spoglio i voti per Mattarella sono stati 759 più di quelli ottenuti da Francesco Cossiga nel 1985 da Carlo Azeglio Ciampi nel 1999 da Giorgio Napolitano bis nel 2013 a seguire Carlo Nordio ha raccolto 90 voti di Don Matteo 37 presenti votanti erano 980 nessuno astenuto le schede bianche sono state 25 andiamo a letto Donald Trump volo in Texas a correre per un nuovo comizio il secondo dell’anno il nostro paese arrabbiato e vorrei essere rispettato di nuovoinsieme dobbiamo salvare l’America afferma l’ex presidente americano ... Leggi su romadailynews (Di domenica 30 gennaio 2022)dailynews radiogiornale ora una buona domenica dalla stazione da parte di Francesco Vitale in studio al superamento della soglia dei 500 voti necessari per raggiungere il quorum L’assemblea dei grandi elettori ha tributato un lungo applauso ha Sergio Mattarella che viene rieletto Presidente della Repubblica l’ottavo scrutinio al termine dello spoglio i voti per Mattarella sono stati 759 più di quelli ottenuti da Francesco Cossiga nel 1985 da Carlo Azeglio Ciampi nel 1999 da Giorgio Napolitano bis nel 2013 a seguire Carlo Nordio ha raccolto 90 voti di Don Matteo 37 presenti votanti erano 980 nessuno astenuto le schede bianche sono state 25 andiamo a letto Donald Trump volo in Texas a correre per un nuovo comizio il secondo dell’anno il nostro paese arrabbiato e vorrei essere rispettato di nuovoinsieme dobbiamo salvare l’America afferma l’ex presidente americano ...

