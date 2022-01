TOP10 DELLA SETTIMANA | LA SPOSA E DOC GUARDANO TUTTI DALL’ALTO | GFVIP IN CRESCITA

Leggi su bubinoblog

(Di domenica 30 gennaio 2022) Bentornati a, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più vistiprima serata. Passiamo in rassegna ladal 23 al 29 gennaio 2022. Domina La, segue un’altra fiction di Rai1: Doc: Nelle Tue Mani. Medaglia di bronzo per Canale 5 con C’è Posta per Te. PosizioneReteNome del programmaAscolto #1Rai1La6.568.000 #2Rai1Doc: Nelle Tue Mani6.427.000 #3Canale 5C’è Posta per Te5.627.000 #4Rai1Non mi Lasciare3.751.000 #5Canale 5 GF Vip (lu)3.719.000 #6Canale 5 GF Vip (ve)3.448.000 #7Rai1Lezioni di Persiano3.236.000 #8Rai1L’Eredità Sanremo3.146.000 #9Canale 5Attraverso i Miei Occhi3.040.000 #10Canale 5Avanti un Altro Pure di Sera2.615.000