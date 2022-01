Toh | è tornato Junior Cally che dissa Highsnob | Black Mirror scansate

Leggi su optimagazine

(Di domenica 30 gennaio 2022) Sembrano passati anni, forse decenni, da quando il paese si spaccava letteralmente in due per decidere se fosse o meno pertinente invitare al Festival di Sanremo un cattivo maestro come, uno dai testi ultraviolenti, noto al grande pubblico per il suo apparire con il volto coperto da una maschera, sua la faccia che sembra in effetti la riproduzione digitale del Coronavirus sul manifesto di Sanremo 2020. Invece, appunto, sono passati giusti due anni, un po’ più lunghi del solito, va detto, la pandemia a occupare militarmente la scena, anche il vincitore di quell’edizione, Diodato, sparito nel silenzio, come un po’ tutta la filiera del mondo dello spettacolo,mai più avvistato dai radar, si disse che era sotto qualche dipendenza e quindi in necessità di ritirarsi a occuparsi della sua vita, ...