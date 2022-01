Ristorazione | l’effetto delle restrizioni | merce invenduta per 5 mld

Leggi su ildenaro

(Di domenica 30 gennaio 2022) Le misure restrittive e il crollo di presenze per bar, trattorie, ristoranti, pizzerie e agriturismi travolge a valanga interi settori dell’agroalimentare Made in Italy con vino e cibi invenduti per un valore stimato in quasi 5 miliardi di euro nel 2021 e un trend in ulteriore peggioramento. Pesa, infatti, la ripresa dei contagi e la diffusione di continui bollettini, che ha di fatto gettato nella preoccupazione le persone tenendole chiuse in casa. E’ il bilancio della Coldiretti sulle conseguenzechiusure elimitazioni imposte alladall’emergenza Covid rispetto al periodo prima della pandemia. “La diffusione della variante Omicron – si legge in una nota – ha prolungato le difficoltà per ristoranti, agriturismi e bar anche dopo le feste, con molti clienti che preferiscono disertare i locali per paura”. Una ...