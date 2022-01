Positivo al Covid esce di casa, fermato dalla polizia. "Devo portare il cibo ai gatti" (Di domenica 30 gennaio 2022) Perugia, 30 gennaio 2022 - La polizia di Stato di Perugia ha fermato un uomo di 69 anni risultato essere Positivo al Covid e quindi sottoposto alla misura della quarantena , con divieto assoluto di ... Leggi su lanazione (Di domenica 30 gennaio 2022) Perugia, 30 gennaio 2022 - Ladi Stato di Perugia haun uomo di 69 anni risultato essereale quindi sottoposto alla misura della quarantena , con divieto assoluto di ...

Advertising

Gazzetta_it : Djokovic positivo al Covid, dubbi sul test: per la Bbc data e codice anomali - Eurosport_IT : ?? Il prossimo 3 Giugno compirà 36 anni ?? É stato 5 mesi senza giocare ?? Positivo al Covid lo scorso fine Dicembr… - Inter : ?? | COMUNICATO Simone Inzaghi è risultato positivo ad un tampone di controllo effettuato in data odierna ?? - c4nyonlune : RT @87miste: Collega novax positivo e molto preoccupato per la sua salute e io sono molto tentato dal rispondere “e di cosa, il covid non e… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PECHINO 2022 - Positivo al Covid-19 il fondista svedese Johansson -