Milano | scaraventa un poliziotto contro l' auto e scappa sui binari | arrestato un 34enne libico

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Milano scaraventa

Leggo.it

Leggi anche > Il tutto è accaduto in via Triboniano, a, verso le sette e mezza di sabato pomeriggio. Poco dopo, l'uomo, cittadino libico 34enne, è stato bloccato e arrestato per resistenza e ...E' cominciato così quanto avvenuto a, in via Triboniano, verso le sette e mezza di sabato pomeriggio. L'uomo, una volta che gli agenti erano scesi dalla vettura di servizio, ne ha scaraventato ...Quando ha visto la polizia andargli incontro non ha esitato ad accelerare il passo e, questo, ha insospettito gli agenti del commissariato Quarto Oggiaro, Milano, che, l'hanno ...Alla vista della volante di polizia ha accelerato vistosamente il passo. Un comportamento sospettoso per gli agenti di pattuglia del commissariato Quarto Oggiaro che, a quel punto, hanno deciso di con ...