LA SPOSA | SI CONCLUDE TRA TRAGEDIE E RISCATTI LA SERIE DI RAI1 CON SERENA ROSSI

(Di domenica 30 gennaio 2022) Terzo e ultimo appuntamento con “La”, ladiche è risultata il programma più seguito della settimana con oltre 6,5 milioni di telespettatori e picchi del 35% di share. Siamo nell’Italia degli anni ’60 con tematiche sempre attuali: ?l’emancipazione femminile, la parità di genere, e il rispetto delle differenze socio-culturali. Al centro, una donna coraggiosa e forte, interpretata da, le sue vicissitudini, il riscatto sociale ma anche la sua struggente storia d’amore. Una giovane donna calabrese per garantire un futuro migliore alla sua famiglia decide di accettare il matrimonio per procura con un agricoltore vicentino e trasferirsi al Nord. Siamo nell’Italia degli anni di grandi cambiamenti e di trasformazioni sociali in tutti i campi, dal costume alla politica. Il Paese è ...

LA SPOSA, fiction Rai 1 30 gennaio 2022: anticipazioni e trama ultima puntata Stasera in tv (30 gennaio) su Rai 1 si conclude la fiction La Sposa, che ha ottenuto ottimi ascolti nelle due precedenti puntate e grandi consensi per l'interpretazione intensa di Serena Rossi. Preparate i fazzoletti, perché nella terza ... Benedetta Parodi e Fabio Caressa ospiti di Verissimo per una intervista doppia. La coppia sposata da anni rivela: "parliamo la stessa lingua" ... Si farà La Sposa 2, seconda stagione della fiction di Raiuno con Serena Rossi e Giorgio Marchesi? Ecco cosa sappiamo ...