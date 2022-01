Del Basso De Caro: “La spinta per Mattarella è una domanda di politica” (Di domenica 30 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Umberto Del Basso De Caro in merito all’elezione di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica. “Molte personalità, donne ed uomini, potevano legittimamente aspirare a ricoprire il ruolo di Capo dello Stato ma, a fronte delle difficoltà dei partiti a fare sintesi, è stato il Parlamento a farsi interprete del comune sentire dei cittadini esprimendosi di votazione in votazione, con una eloquente progressione, a favore di Mattarella e determinando una condizione di fatto della quale i leaders hanno dovuto prendere atto. Una vittoria della democrazia assembleare, che dice forte e chiaro che lì deve tornare la sovranità popolare, che negli ultimi decenni è stata progressivamente trasferita nelle stanze del potere, finanziario ed ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 30 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Umberto DelDein merito all’elezione di Sergioalla presidenza della Repubblica. “Molte personalità, donne ed uomini, potevano legittimamente aspirare a ricoprire il ruolo di Capo dello Stato ma, a fronte delle difficoltà dei partiti a fare sintesi, è stato il Parlamento a farsi interprete del comune sentire dei cittadini esprimendosi di votazione in votazione, con una eloquente progressione, a favore die determinando una condizione di fatto della quale i leaders hanno dovuto prendere atto. Una vittoria della democrazia assembleare, che dice forte e chiaro che lì deve tornare la sovranità popolare, che negli ultimi decenni è stata progressivamente trasferita nelle stanze del potere, finanziario ed ...

Advertising

antoniospadaro : Il Presidente che serve l'Italia in questo momento storico è un punto di unità, una figura di alto livello capace d… - pisto_gol : C’è chi pensa che quello di Dzeko su Modolo sia fallo:il bosniaco salta per colpire la palla di testa, è in anticip… - _Morik92_ : 4 punti su 18 contro le prime quattro della classe sono la perfetta spiegazione del perché la #Juve è quinta in cla… - GiorgioAntonel1 : RT @kiara86769608: La regia di questo ribaltamento di fronte non si sarebbe mai compiuta senza l'uomo ombra (dicasi uomo ombra uno che lavo… - anteprima24 : ** Del Basso De Caro: 'La spinta per #Mattarella è una domanda di #Politica' ** -