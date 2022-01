Covid: oggi in Fvg 2.680 nuovi contagi e 8 decessi (Di domenica 30 gennaio 2022) oggi in Fvg su 5.310 tamponi molecolari sono stati rilevati 719 nuovi contagi (13,54%). Sono 14.741 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 1.961 casi (13,30%). Le persone ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 30 gennaio 2022)in Fvg su 5.310 tamponi molecolari sono stati rilevati 719(13,54%). Sono 14.741 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 1.961 casi (13,30%). Le persone ...

Advertising

borghi_claudio : Finito il #Quirinale2022 oggi è tornato il covid. Per una settimana era magicamente sparito. Fortunatamente c'è S… - DSantanche : ?? A tutti i media: “Dopo una settimana di silenzio per elezioni #Quirinale da oggi (a inciucio fatto) tornate a par… - fanpage : Una vicenda paradossale per la reporter neozelandese incinta: non può rientrare in Nuova Zelanda per le norme anti… - ilSaronno : Covid in provincia: oggi oltre 3200 nuovi casi fra Varesotto, Comasco e Brianza - INCAZZATANERA2 : RT @BluDiChina: Quelli che “credo nella scienza”. C’è lo scienziato e c’è lo scienziato merda. Del secondo tipo è pieno il mondo anche oggi… -