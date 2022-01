“Chiedo scusa”: equivoco imbarazzante per Enrico Mentana, mea culpa in diretta (Di domenica 30 gennaio 2022) Enrico Mentana fa dietro front, arrivano le scuse in diretta e il chiarimento: è stato tutto un equivoco, ecco tutti i dettagli. Enrico Mentana a Tg La7 (screenshot Twitter)Nelle ultime ore, Enrico Mentana era stato protagonista di un durissimo sfogo nei confronti del segretario Pd Enrico Letta. Fulcro della reazione infastidita del giornalista era stato un messaggio di rettifica inoltrato proprio dal team del Pd all’inviata di Tg La 7 Alessandra Sardoni. Nel messaggio i segretari di Letta smentivano alcune sue dichiarazioni e invitavano la redazione ad “astenersi ai fatti”. Mentana si è dunque infervorito e ha duramente attaccato l’entourage di Letta: “Noi lavoriamo capillarmente, non accettiamo lezioncine da parte di ... Leggi su specialmag (Di domenica 30 gennaio 2022)fa dietro front, arrivano le scuse ine il chiarimento: è stato tutto un, ecco tutti i dettagli.a Tg La7 (screenshot Twitter)Nelle ultime ore,era stato protagonista di un durissimo sfogo nei confronti del segretario PdLetta. Fulcro della reazione infastidita del giornalista era stato un messaggio di rettifica inoltrato proprio dal team del Pd all’inviata di Tg La 7 Alessandra Sardoni. Nel messaggio i segretari di Letta smentivano alcune sue dichiarazioni e invitavano la redazione ad “astenersi ai fatti”.si è dunque infervorito e ha duramente attaccato l’entourage di Letta: “Noi lavoriamo capillarmente, non accettiamo lezioncine da parte di ...

Ultime Notizie dalla rete : Chiedo scusa C'è posta per te, De Filippi sbotta: 'A chi ca**o deve chiedere i soldi?' ' Non sono qui per chiedere scusa, perché ho la coscienza pulita, non ho fatto nulla di sbagliato, mi chiedo come è possibile che tu non voglia avere alcun rapporto con noi. Tu, Michela, sei madre e ...

Boomer Gang: perché Sanremo è Sanremo ... Blauer - che è il marchio di un giubbotto zarro - è il solito pezzo su spaccio strada, però mi ha colpito l'inizio: "chiedo scusa se non uso internet/un vero ghetto boy non sta su internet". Non ...

De Luca al cellulare sfugge ai giornalisti: 'Chiedo scusa' Tiscali.it La rapina, l'aggressione al vigilante, la fuga in auto: la folle giornata del prof 51enne RIESE PIO X - «Non so davvero cosa mi è preso. Ero in stato confusionale. Mi pento amaramente di quello che ho fatto. Chiedo scusa». Lui, 51enne di Possagno con 5 diplomi in ...

Berlusconi ricoverato da tre giorni Zangrillo: "Come sta? Non commento" Non è la prima volta che Berlusconi è un ospite del San Raffaele. "Non rilascio dichiarazione alcuna sulle condizioni di salute di Berlusconi, vi chiedo scusa… Leggi ...

