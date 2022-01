Che tempo che fa, a Sanremo 2022 ci sono anche Orietta Berti e Fabio Rovazzi (Di domenica 30 gennaio 2022) Ormai è tutto pronto (o quasi): dopo l’annuncio della divisione dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022 al TG1 del 30 gennaio, per Amadeus è giunto il momento di rispondere alle domande di Fabio Fazio a Che tempo che fa. E la condivisione di una presenza speciale al Festival – con una nave misteriosa – è stato a dir poco fantastico: sono presenti anche Orietta Berti e Fabio Rovazzi. Che tempo che fa, Fabio Fazio intervista Amadeus No, non è un caso: il conduttore di Che tempo che fa, Fabio Fazio, ha ovviamente alimentato il mistero su Fiorello. “Ciuri” è presente, è arrivato, ma quante volte lo vedremo sul palco? Sarà presente per tutte le ... Leggi su dilei (Di domenica 30 gennaio 2022) Ormai è tutto pronto (o quasi): dopo l’annuncio della divisione dei cantanti in gara al Festival dial TG1 del 30 gennaio, per Amadeus è giunto il momento di rispondere alle domande diFazio a Cheche fa. E la condivisione di una presenza speciale al Festival – con una nave misteriosa – è stato a dir poco fantastico:presenti. Cheche fa,Fazio intervista Amadeus No, non è un caso: il conduttore di Cheche fa,Fazio, ha ovviamente alimentato il mistero su Fiorello. “Ciuri” è presente, è arrivato, ma quante volte lo vedremo sul palco? Sarà presente per tutte le ...

Advertising

borghi_claudio : Ci sarà tempo per sbobinare tutto. Le somme si tirano con calma. Quello che penso e ho sempre pensato di… - ItaliaViva : Non era difficile prevedere come sarebbe andata a finire con 'le carte' in mano al centrodestra, anzi c'era qualcun… - LaStampa : #VascoRossi: «Non è il passare del tempo che conta ma come lo usi. Sono 70 volte che la terra mi fa girare intorno… - Nicola33823774 : @DVACMILAN Veramente eravamo fino a poco tempo fa l'unica vera competitor dell'Inter che è ancora più grave - _LaTomlinson_ : RT @_saud4de_: Qualcuno dica a Tomlinson che qui la tempesta si è scatenata già da molto tempo. Grazie. -