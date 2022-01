C'è posta per te: interruzione per il programma di Maria De Filippi (Di domenica 30 gennaio 2022) Continua il successo anche di questa 25esima edizione di C'è posta per te, programma giunto al quarto appuntamento stagionale. L'ultima puntata, andata in onda sabato 29 gennaio, e che ha visto come ospiti Roberto Mancini e Marco Bocci, ha segnato il record stagionale per quanto riguarda lo share, attestandosi al 31,10%, mentre i telespettatori sono stati 5.627.000. In questa settimana, Maria De Filippi, non ha avuto la concorrenza di Carlo Conti e il suo Tali e quali, poiché l'ultima puntata di questo programma è stata posticipata, per dare spazio ad uno speciale di Porta a Porta per commentare la rielezione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. C'è posta per te sospeso per una settimana Arrivato quasi a metà di questa 25esima edizione, che si concluderà dopo le ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 30 gennaio 2022) Continua il successo anche di questa 25esima edizione di C'èper te,giunto al quarto appuntamento stagionale. L'ultima puntata, andata in onda sabato 29 gennaio, e che ha visto come ospiti Roberto Mancini e Marco Bocci, ha segnato il record stagionale per quanto riguarda lo share, attestandosi al 31,10%, mentre i telespettatori sono stati 5.627.000. In questa settimana,De, non ha avuto la concorrenza di Carlo Conti e il suo Tali e quali, poiché l'ultima puntata di questoè stata posticipata, per dare spazio ad uno speciale di Porta a Porta per commentare la rielezione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. C'èper te sospeso per una settimana Arrivato quasi a metà di questa 25esima edizione, che si concluderà dopo le ...

Advertising

INPS_it : Sono in corso nuovi tentativi di #truffa tramite e-mail di #phishing. ?? #Inps per motivi di sicurezza, non invia… - simonebaldelli : Presto entreranno in vigore le nuove attese regole sul #registroopposizioni per permettere ai cittadini di non rice… - tuttopuntotv : Maria De Filippi non ne può più e sbotta a C’è posta per te (VIDEO) #cepostaperte #mariadefilippi #ascoltiTv - miki50401182 : @Maria18027006 @hankershug Quali fatti, quello che i pizzettari dicono per sfruttare il loro seguito? Io vedo che n… - darkap89 : Stamattina mia madre mi ha raccontato della parolaccia di Maria De Filippi a C'è Posta ?? Per lei un vero shock, 'si… -