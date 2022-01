Cabral si presenta | le sue prime parole in maglia viola

Leggi su rompipallone

(Di domenica 30 gennaio 2022) Arthur, nuovo acquisto della Fiorentina arrivato a Firenze con il compito di sostituire un calciatore di assoluto livello come Dusan Vlahovic, si èto ai suoi nuovi tifosi rilasciando le suedichiarazioni:Fiorentinazione“Sono molto contento di essere qui. Ho già parlato con Igor che è brasiliano come me e anche col presidente. Per me è sicuramente un’enorme opportunità. Non vedo l’ora di vedre il nuoco centro sportivo e di allenarmi lì. Il mio soprannome? Molti mi chiamano “King Arthur” ed è una cosa molto carina e affettuosa, ma i tifosi possono chiamarmi come vogliono“. Matteo Brignone