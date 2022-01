Amici 21, Carola Puddu critica la decisione di Raimondo Todaro (Di domenica 30 gennaio 2022) LA BALLERINA Carola ESPRIME LA SUA CONTRARIETÀ NEI CONFRONTI DI UN’ULTIMA decisione PRESA DAL MAESTRO Todaro Nello Speciale di Amici 21, la ballerina Carola Puddu si sfoga anche riguardo la recente decisione presa dal maestro Raimondo Todaro. LEGGI ANCHE Amici 21, Carola Puddu e Luigi Strangis: “Mi stavo innamorando di lui” A causa di vari tamponi positivi riscontrati in alcuni ballerini professionisti di Amici, questa domenica non è andata in onda la puntata settimanale. Al suo posto, la programmazione di Canale 5 ha previsto uno speciale di 90 minuti in cui ciascun allievo, sia di ballo che di canto, ha raccontato la propria personale esperienza. Tra loro anche la ... Leggi su 361magazine (Di domenica 30 gennaio 2022) LA BALLERINAESPRIME LA SUA CONTRARIETÀ NEI CONFRONTI DI UN’ULTIMAPRESA DAL MAESTRONello Speciale di21, la ballerinasi sfoga anche riguardo la recentepresa dal maestro. LEGGI ANCHE21,e Luigi Strangis: “Mi stavo innamorando di lui” A causa di vari tamponi positivi riscontrati in alcuni ballerini professionisti di, questa domenica non è andata in onda la puntata settimanale. Al suo posto, la programmazione di Canale 5 ha previsto uno speciale di 90 minuti in cui ciascun allievo, sia di ballo che di canto, ha raccontato la propria personale esperienza. Tra loro anche la ...

