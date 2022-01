Windows 11 | da febbraio si potranno installare app Android

(Di sabato 29 gennaio 2022) Microsoft ha annunciato il lancio della prima versione di anteprima delSubsystem for(WSA). Si tratta di un aggiornamento del sottosistema di11, l’ultimo sistema operativo per computer del colosso di Redmond, che introduce la possibilità dile applicazioni. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa, sezione tecnologia. LEGGI ANCHE –> È stato ufficialmente presentato11: le principali novità La novità era una delle più attese dagli utenti sin dalla presentazione di11 e relativa disponibilità a fine 2021. A confermare l’arrivo è stato Panos Panay, attuale responsabile dell’intera divisionee Surface, che ha anche ricordato come stia volgendo al termine il periodo utile per ...

Secondo AdDuplex, il nuovo sistema operativo di Microsoft disponibile dall'inizio ottobre 2021 ha raggiunto quota 16,1%, praticamente raddoppiando il dato rispetto alla rilevazione di novembre. Windows 11 sta aumentando il coinvolgimento delle persone che trascorrono il 40% di tempo in più sul proprio PC Windows 11 rispetto a Windows 10. Con Windows 11 SE, invece, le scuole dispongono di un ...