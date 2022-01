Uomini e Donne: Gemma Galgani si dispera e Maria commenta in modo epico (Di sabato 29 gennaio 2022) Il modus operandi di Gemma Galgani, nel corso degli anni, non è cambiato di una virgola. Questa volta però, anche Maria non ne può più. La puntata andata in onda ieri, mercoledì 26 gennaio, è stata a dir poco scioccante. Gemma Galgani, come del resto accade abbastanza spesso, è stata colpita da un fulmine improvviso L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 29 gennaio 2022) Il modus operandi di, nel corso degli anni, non è cambiato di una virgola. Questa volta però, anchenon ne può più. La puntata andata in onda ieri, mercoledì 26 gennaio, è stata a dir poco scioccante., come del resto accade abbastanza spesso, è stata colpita da un fulmine improvviso L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

myrtamerlino : Le #donne tirate in ballo in extremis (dagli uomini che giocano la partita) per risolvere una situazione di stallo… - LiaCapizzi : Houston abbiamo un problema La locuzione 'una donna in gamba' 1) sbandierata se conviene, 2) accartocciata se no… - PagliariniSte : Ieri da Montecitorio sono andato via con una immagine: i senatori a vita Liliana Segre, Elena Cattaneo e Renzo Pian… - ProvinciadiRE : I decessi comunicati oggi si riferiscono a • 3 donne di 74, 84 e 90 anni • 4 uomini di 80, 83, 88 e 92 anni Erano… - cucciolopage7 : Cappotto Al GF ? Vergogna Mondiale , IperFalso , IperProtetto , IperBugiardo , IperVolgare , IperViolento Con Le D… -