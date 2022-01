Ultime Notizie Roma del 29-01-2022 ore 16:10 (Di sabato 29 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giulia Ferrigno Quirinale 2022 fumata nera la settima votazione in mattinata me li Petri sono già puntati sul voto per il Quirinale di questo pomeriggio lo chiamo votazioni che inizierà tra circa mezz’ora potrebbe essere quella giusta il nome quello di Sergio Mattarella una parte del Parlamento non vuole trovare un accordo Allora Ci diamo a Mattarella di restare L’importante è che non sia percepito come un ripiego dice il leader leghista Matteo Salvini il Presidente del Consiglio Mario Draghi l’incontro di oggi al Quirinale avrebbe chiesto al capo dello Stato di rimanere per l’impegno e la stabilità del paese del parlamento lo chiederà draghi sta contattando in queste ore i leader di tutte le forze politiche per spingere sulla rielezione di Mattarella Presidente della Repubblica ... Leggi su romadailynews (Di sabato 29 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giulia Ferrigno Quirinalefumata nera la settima votazione in mattinata me li Petri sono già puntati sul voto per il Quirinale di questo pomeriggio lo chiamo votazioni che inizierà tra circa mezz’ora potrebbe essere quella giusta il nome quello di Sergio Mattarella una parte del Parlamento non vuole trovare un accordo Allora Ci diamo a Mattarella di restare L’importante è che non sia percepito come un ripiego dice il leader leghista Matteo Salvini il Presidente del Consiglio Mario Draghi l’incontro di oggi al Quirinale avrebbe chiesto al capo dello Stato di rimanere per l’impegno e la stabilità del paese del parlamento lo chiederà draghi sta contattando in queste ore i leader di tutte le forze politiche per spingere sulla rielezione di Mattarella Presidente della Repubblica ...

Advertising

SalvatoreMerlo : Apprese ultime notizie, sorge dilemma sulla strategia di Salvini per il Quirinale. Ecco il dilemma: A fess è in mm… - fattoquotidiano : #PresidenteDonna #M5S 'Può essere un passaggio storico', ecco le ultime notizie - SkyTG24 : Crisi in #Ucraina, sale la tensione. #JoeBiden: 'Invieremo a breve nuove truppe in est Europa' - corgiallorosso : #Roma, offerto #Nandez del #Cagliari - ROBERTOFRAIOL13 : RT @angeloclerici48: ULTIME NOTIZIE ???????? Webb .....NASAWebb Telescopio Spaziale catturato oggi sulla superficie della Luna un extrate… -