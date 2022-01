Tomaso Trussardi, segnato dal dolore: la notte peggiore della sua vita (Di sabato 29 gennaio 2022) Ora si parla di Tomaso Trussardi e la sua separazione. Ma, da bambino, l’imprenditore ha vissuto un terribile dramma. Ecco cosa è accaduto. Nell’ultimo periodo si è parlato molto della separazione tra la conduttrice Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Una notizia che ha spiazzato in molti e che ha fatto molto discutere. Loro sono stati una coppia molto seguita e amata e l’annuncio, come possiamo immaginare, ha creato forte dispiacere. Fonte GettyImagesIn questo momento, dopo la separazione, l’imprenditore non sta passando un buon periodo. Molti sapranno che, quando finisce una relazione, ci sono vari sentimenti e non tutti positivi. A questo proposito, Trussardi ha voluto raccontarsi in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. ... Leggi su chenews (Di sabato 29 gennaio 2022) Ora si parla die la sua separazione. Ma, da bambino, l’imprenditore ha vissuto un terribile dramma. Ecco cosa è accaduto. Nell’ultimo periodo si è parlato moltoseparazione tra la conduttrice Michelle Hunziker e. Una notizia che ha spiazzato in molti e che ha fatto molto discutere. Loro sono stati una coppia molto seguita e amata e l’annuncio, come possiamo immaginare, ha creato forte dispiacere. Fonte GettyImagesIn questo momento, dopo la separazione, l’imprenditore non sta passando un buon periodo. Molti sapranno che, quando finisce una relazione, ci sono vari sentimenti e non tutti positivi. A questo proposito,ha voluto raccontarsi in una lunga intervista rilasciata al CorriereSera. ...

Advertising

perchenonapoli : minchia Tomaso Trussardi non le ha mandate a dire a er0s - PasqualeMarro : #TomasoTrussardi non ci sta. Spara a zero contro Ramazzotti - infoitcultura : I tradimenti e l'addio di Michelle. Tomaso Trussardi avverte Ramazzotti: 'Stia al suo posto' - gighea : RT @LaMaiNaGioia: Tomaso Trussardi al Corriere della sera: Eros è il papà di Aurora, lo rispetto. Ma avrebbe potuto esserci in altri moment… -