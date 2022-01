SSP300 | Davide Conte al via con Kawasaki | Sarà dura | ma sono pronto - News

(Di sabato 29 gennaio 2022) La stagione 2022 rappresenterà peruna grande sfida e, soprattutto, l'inizio di un nuovo importante capitolo per la sua giovane carriera. Il classe 2004 esordirà infatti nel mondiale ...

Autosprint.it

Entry list SBK: Yamaha a forza sei, tanti italiani nella nuova Supersport Conte: "Dovrò adattarmi ai nuovi circuiti e alle Pirelli" Peruna delle grandi novità sarà rappresentata proprio dai ...... che è una moto nuova ma di un marchio a cuiè molto legato. Sono sicuro che potrà aiutarci molto in tal senso, per poter migliorare ".: Kawasaki GP Project conferma Alessandro Zanca ...Dopo un buon biennio nel CIV, il 17enne piemontese passerà a tempo pieno nel mondiale Supersport 300, dove correrà con la Ninja 400 dell'SMW Racing. Ecco cosa ci ha raccontato in esclusiva ...