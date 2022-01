Serie C, Juve Stabia-Foggia: Zeman cerca riscatto dopo Latina, le Vespe per i playoff (Di sabato 29 gennaio 2022) Il ventiquattresimo turno di Serie C si chiude con il posticipo del lunedì tra Juve Stabia e Foggia, in programma alle ore 21 Leggi su mediagol (Di sabato 29 gennaio 2022) Il ventiquattresimo turno diC si chiude con il posticipo del lunedì tra, in programma alle ore 21

Advertising

TommasoTurci : L’impressione è che non possa fallire in alcun modo. #Vlahovic alla Juve fa paura (e invidia) a tutta la Serie A. - SkySport : Juve, Dusan Vlahovic a Torino: foto e video del primo giorno in bianconero #SkySport #SkyCalciomercato… - Gazzetta_it : Vlahovic già in campo, primo allenamento in maglia Juve: le immagini - Giusepp60289178 : Non mi va di saltare per colpa di quattro tossici minorati mentali . Ma proprio non riesco a non dirgli quanto son… - Triple_FCIM : Quest'uomo ha iniziato il dominio Juve post serie b, salvo terminarlo egli stesso qualche anno dopo, portando l'Int… -