Sampdoria | Sensi | “Mi manda Mancini | qui una rampa di rilancio”

"Segnare in Coppa Italia è stato molto importante per me, ma la mia idea è sempre rimasta la stessa: volevo fortemente venire qui per mettermi a disposizione della squadra e del mister e dare continuità alle mie prestazioni". Lo dice Stefano Sensi, nuovo centrocampista della Sampdoria, nel corso della sua prima intervista ai canali ufficiali blucerchiati. "Sono molto contento di essere alla Samp – prosegue il centrocampista approdato in prestito dall'Inter -. Genova per me rappresenta una grande rampa di rilancio: vengo da due anni difficili in cui sappiamo tutti quello che ho passato. L'ultimo gol in A tra l'altro l'ho fatto proprio a Marassi, ora spero di farne altri ma con questa maglia. Mancini mi ha parlato molto bene della piazza, mi ha invitato a venire perché pensava fosse la soluzione ideale"

