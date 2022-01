Regno Unito e Nord Europa flagellato dalla tempesta Malik, morta una donna colpita da un albero (Di sabato 29 gennaio 2022) Il Nord Europa flagellato dalla tempesta Malik . Violente perturbazioni e raffiche di vento hanno investito le coste del Regno Unito , della Norvegia e della Danimarca . Ingenti i danni causati nei ... Leggi su leggo (Di sabato 29 gennaio 2022) Il. Violente perturbazioni e raffiche di vento hanno investito le coste del, della Norvegia e della Danimarca . Ingenti i danni causati nei ...

Ultime Notizie dalla rete : Regno Unito Regno Unito e Nord Europa flagellato dalla tempesta Malik, morta una donna colpita da un albero Il Nord Europa flagellato dalla tempesta Malik . Violente perturbazioni e raffiche di vento hanno investito le coste del Regno Unito , della Norvegia e della Danimarca . Ingenti i danni causati nei vari Paesi, mentre purtroppo si registra già la prima vittima. Leggi anche > Si tratta di una donna di 60 anni, uccisa da ...

