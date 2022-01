Quirinale, Renzi: “Salvini e M5S sono passati dal no Mattarella a oggi” (Di sabato 29 gennaio 2022) ROMA – “Credo sia bello che in 7 anni Salvini sia passato dal tweet del gennaio 2015 ‘Mattarella non e’ il mio presidente’ a ‘Mattarella e’ la mia scelta’. I 5 Stelle sono passati dalla richiesta di impeachment del 2018 a oggi. Noi siamo quelli che 7 anni fa hanno scelto e votato Mattarella con il sorriso e che oggi votano Mattarella con un sorriso ancora piu’ grande”. A dirlo è stato il leader di Italia Vita e senatore Matteo Renzi, uscendo da Montecitorio. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 29 gennaio 2022) ROMA – “Credo sia bello che in 7 annisia passato dal tweet del gennaio 2015 ‘non e’ il mio presidente’ a ‘e’ la mia scelta’. I 5 Stelledalla richiesta di impeachment del 2018 a. Noi siamo quelli che 7 anni fa hanno scelto e votatocon il sorriso e chevotanocon un sorriso ancora piu’ grande”. A dirlo è stato il leader di Italia Vita e senatore Matteo, uscendo da Montecitorio. L'articolo L'Opinionista.

