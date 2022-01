Quirinale, Mattarella rieletto: «Non potevo sottrarmi al dovere» (Video) (Di sabato 29 gennaio 2022) Sergio Mattarella, oggi 29 gennaio 2022, è stato rieletto presidente della Repubblica, all'ottava votazione, con 759 voti su un totale di 983 presenti e votanti. Non supera dunque il record registrato da Pertini che fu eletto con 832 voti ma diventa il secondo capo dello Stato più votato. «C'è l'impegno di interpretare le attese e le speranze dei nostri concittadini» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 29 gennaio 2022) Sergio, oggi 29 gennaio 2022, è statopresidente della Repubblica, all'ottava votazione, con 759 voti su un totale di 983 presenti e votanti. Non supera dunque il record registrato da Pertini che fu eletto con 832 voti ma diventa il secondo capo dello Stato più votato. «C'è l'impegno di interpretare le attese e le speranze dei nostri concittadini» L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Inter : ?? | PRESIDENTE Caro Presidente Mattarella, Le auguriamo il meglio per il nuovo mandato. Ovviamente sappiamo che… - matteorenzi : Mantenere Mattarella al Quirinale e Draghi a Chigi è l’unico modo per lasciare l’Italia al riparo dalle strampalate… - Quirinale : la dichiarazione del Presidente #Mattarella dopo la comunicazione dell'esito della votazione da parte dei President… - ntonello_www : RT @CarloBonomi_: Desidero esprimere soddisfazione, da parte di tutta @Confindustria, per la conferma di Sergio Mattarella al @Quirinale: l… - AlessandBullani : Torna attuale #Mattarella #Vergognatevi #PresidenteDellaRepubblica #Quirinale #Quirinale2022 -