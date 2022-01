Quirinale, iniziata a Montecitorio la settima votazione (Di sabato 29 gennaio 2022) Al via la settima votazione a Montecitorio per l'elezione del tredicesimo presidente della Repubblica con la prima chiama dei senatori. La maggioranza richiesta è quella assoluta: 505 voti. Presiede ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 29 gennaio 2022) Al via laper l'elezione del tredicesimo presidente della Repubblica con la prima chiama dei senatori. La maggioranza richiesta è quella assoluta: 505 voti. Presiede ...

Advertising

you_trend : È iniziata la 5a votazione. I senatori di PD, M5S e IV non stanno rispondendo alla prima chiama. #Quirinale #MaratonaYouTrend - ilCittadinoLodi : QUIRINALE I nodi non si sciolgono, iniziata la settima votazione GUARDA LA DIRETTA - benjamn_boliche : RT @Radio1Rai: ?? #Quirinale È iniziata nell’aula della Camera la prima chiama della settima votazione per l’elezione del #PresidentedellaRe… - Radio1Rai : ?? #Quirinale È iniziata nell’aula della Camera la prima chiama della settima votazione per l’elezione del… - Isabel_dinatale : È iniziata alle 9.30 la settima #votazione per eleggere il prossimo #presidente della Repubblica? La seconda si svo… -