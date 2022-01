Quirinale 2022, tutti sdegnati per le schede bianche: ma la democrazia funziona così (Di sabato 29 gennaio 2022) di Serena Verrecchia Si credono intellettualmente superiori, i commentatori politici (chiamarli persino “giornalisti” scatenerebbe immediatamente eczemi e acute dermatiti sottocutanee), quando con quell’aria di altezzosità sdegnosa si rivolgono alla camera, fanno spallucce e annunciano il triste responso: ancora “scheda bianca”. Come se i politici (già abbastanza sconfortanti di loro), fossero simili a quei camerieri che dimenticano la comanda nel grembiule e ti lasciano seduto a tavola a bocca asciutta. Sono dannosi, i commentatori politici, perché insinuano nella gente la convinzione che gli esercizi di democrazia siano tutta una grande perdita di tempo. Che esistano soluzioni facili, immediate, alla portata, che però, per qualche oscura e indicibile ragione, i politici non vogliono vedere, valutare, giudicare idonee. Forse perché non coincidono con le loro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) di Serena Verrecchia Si credono intellettualmente superiori, i commentatori politici (chiamarli persino “giornalisti” scatenerebbe immediatamente eczemi e acute dermatiti sottocutanee), quando con quell’aria di altezzosità sdegnosa si rivolgono alla camera, fanno spallucce e annunciano il triste responso: ancora “scheda bianca”. Come se i politici (già abbastanza sconfortanti di loro), fossero simili a quei camerieri che dimenticano la comanda nel grembiule e ti lasciano seduto a tavola a bocca asciutta. Sono dannosi, i commentatori politici, perché insinuano nella gente la convinzione che gli esercizi disiano tutta una grande perdita di tempo. Che esistano soluzioni facili, immediate, alla portata, che però, per qualche oscura e indicibile ragione, i politici non vogliono vedere, valutare, giudicare idonee. Forse perché non coincidono con le loro ...

