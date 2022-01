Pechino 2022 | contagi in aumento | 36 persone risultate positive al Covid-19

Leggi su sportface

(Di sabato 29 gennaio 2022) “Ci aspettiamo undei casi di-19 visto che in questi giorni stiamo raggiungendo il picco diche arrivano in Cina“. Così Brian McCloskey, responsabile medico dei Giochi nelle parole riportate da L’Equipe, a pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi invernali di. Come reso noto dagli organizzatori, nelle ultime ore ben 36sonoal-19. Di queste, 29 hanno effettuato il test in aeroporto di, mentre altre 7 hanno appreso del loroo all’interno della bolla olimpica. I positivi comprendono atleti ma anche membri delle delegazioni. SportFace.