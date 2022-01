Neve e ghiaccio, il ciclone-bomba che mette in ginocchio cinque Stati degli Usa (Di sabato 29 gennaio 2022) Centinaia di migliaia di residenti senza luce, due morti. Colpito anche il Mississipi, dove non si erano mai verificati fenomeni del genere. E gli esperti coniano il termine «bombogenesi» Leggi su corriere (Di sabato 29 gennaio 2022) Centinaia di migliaia di residenti senza luce, due morti. Colpito anche il Mississipi, dove non si erano mai verificati fenomeni del genere. E gli esperti coniano il termine «bombogenesi»

