Inter | i saluti a Mattarella | “L’aspettiamo a San Siro”

(Di sabato 29 gennaio 2022) “Caro Presidente, Le auguriamo il meglio per il nuovo mandato. Ovviamente sappiamo che c’è molto da fare, ma tra un impegno e l’altro se ne avesse opportunitàa San!”. Questo il messaggio che l’, tramite il proprio profilo Twitter, ha mandato a Sergio, fresco di elezione al Quirinale per il secondo mandato come Presidente della Repubblica. Di seguito, il tweet originale. PRESIDENTE Caro Presidente, Le auguriamo il meglio per il nuovo mandato. Ovviamente sappiamo che c’è molto da fare, ma tra un impegno e l’altro se ne avesse opportunitàa San! @Quirinale #FCIM pic.twitter.com/92ef0VSEUm —(@) January 29, 2022 SportFace.

