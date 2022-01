“Il nostro dolore è grande”. Lutto per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: l’addio sui social (Di sabato 29 gennaio 2022) Giornata da dimenticare per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, colpiti da un Lutto che li ha segnati profondamente. Entrambi hanno voluto scrivere due post separati sui rispettivi profili social per dire addio ad una giovanissima vita, che purtroppo non è più tra noi. La notizia del suo decesso ha distrutto psicologicamente la coppia nata nel ‘GF Vip 5’. E anche la mamma di Giulia, Fariba Tehrani, aveva pregato nei giorni scorsi affinché questo epilogo potesse essere evitato. Prima di Capodanno invece Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli avevano fatto entusiasmare i loro fan. Per il primo anniversario di fidanzamento Pierpaolo aveva regalato alla partner un bellissimo anello d’oro, ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 29 gennaio 2022) Giornata da dimenticare per, colpiti da unche li ha segnati profondamente. Entrambi hanno voluto scrivere due post separati sui rispettivi profiliper dire addio ad una giovanissima vita, che purtroppo non è più tra noi. La notizia del suo decesso ha distrutto psicologicamente la coppia nata nel ‘GF Vip 5’. E anche la mamma di, Fariba Tehrani, aveva pregato nei giorni scorsi affinché questo epilogo potesse essere evitato. Prima di Capodanno inveceavevano fatto entusiasmare i loro fan. Per il primo anniversario di fidanzamentoaveva regalato alla partner un bellissimo anello d’oro, ...

